संवाद सूत्र, बाराबंकी। बेटे के पैर का आपरेशन कराने की तैयारी थी। परिवार को उम्मीद थी कि आयुष्मान कार्ड से इलाज का खर्च निकल जाएगा, लेकिन अस्पताल में आपरेशन के वक्त पता चला कि कार्ड सक्रिय नहीं है। परिवार की चिंता और बढ़ गई। राशन कार्ड भी पहले ही कट चुका है। निजी खर्च पर इलाज कराना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

शहर के मालगोदाम रोड के साईं मंदिर के पास रहने वाले 34 वर्षीय संजय वर्मा 10 नवंबर को छत से गिरकर घायल हो गए थे। हादसे में उनके बाएं पैर में गंभीर चोट आई थी। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद आपरेशन की सलाह दी। तीन दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को आपरेशन होना था। इसी दौरान परिजनों को जानकारी हुई कि संजय का आयुष्मान कार्ड सक्रिय नहीं है।