देश के IIT लैब्स में इंटर्नशिप करने और स्कॉलरशिप का सुनहरा अवसर, 15 अक्टूबर तक करें रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, बांदा। विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता और अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा ‘विज्ञान मंथन’ का आयोजन किया जा रहा है।

इस बार परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विजेता बनने वाले विद्यार्थियों को देश की प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में काम करने और वैज्ञानिकों के सानिध्य में सीखने का अनोखा अवसर मिलेगा। मंडल के चारों जिलों में छह से 12वीं तक के 1762 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के 539 व बेसिक शिक्षा परिषद के 1082 और अन्य बोर्ड के 141 निजी विद्यालय शामिल हैं। शहर व ग्रामीण अंचलों में बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हैं, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा ‘विज्ञान मंथन’ का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा विज्ञान भारती (वीआइबीएचए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। कक्षा छह से लेकर 11वीं तक के सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया विज्ञान भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर ही बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करना, महान भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से परिचित कराना और उन्हें भविष्य के वैज्ञानिक के रूप में तैयार करना है।