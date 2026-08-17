बांदा में आवासीय विद्यालय के दो छात्रों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा के एक आवासीय विद्यालय के दो छात्रों की अचानक हालत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना ने विद्यालय प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। दोनों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत बताई जा रही थी।

शहर के झील का पुरवा स्थित बाल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में कक्षा छह के छात्र 12 वर्षीय नितिन पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम सरस्वाह व 10 वर्षीय अरुण पुत्र पुष्कर रहते थे। सोमवार सुबह छह बजे स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों की हालत बिगड़ गई। विद्यालय के कर्मचारी व स्टाफ ने दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पेट दर्द व उल्टी होने की शिकायत बताई गई।

कुछ ही देर में इलाज के दौरान पहले नितिन की मौत हो गई। अरुण को रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज के अस्पताल रेफर किया गया। जहां उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से विद्यालय प्रबंधक व अन्य छात्रों में हड़कंप मच गया।