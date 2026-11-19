जागरण संवाददाता, बांदा। बॉलीवुड अभिनेता एवं समाजसेवी सोनू सूद ने नई दिल्ली में बांदा के युवा उद्यमी, बिजनेस कोच एवं लेखक रोहित जैन की पुस्तक ‘गलतियों का एमबीए का विमोचन किया।

इस अवसर पर सोनू सूद ने कहा कि इस तरह की संघर्ष और सफलता की कहानियां उन्हें भी प्रेरित करती हैं। यह पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ सके।

वहीं, बांदा में आयोजित प्रतिष्ठित ‘बांदा गौरव सम्मान’ समारोह के मंच पर भी इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर रोहित जैन ने कहा, “मेरे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि दिल्ली के बाद अपनी जन्मभूमि बांदा में इतने बड़े मंच पर अपनी पुस्तक का विमोचन करने का अवसर मिला।