बांदा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जेई गिरफ्तार, विजिलेंस ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

जागरण संवाददाता, बांदा। विजिलेंस की झांसी सेक्टर टीम ने सोमवार को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर सलमान को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ग्रेनाइट प्लांट संचालक को जारी नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के बदले जेई ने रकम मांगी थी।

शिकायत की गोपनीय जांच में आरोप सही मिलने पर टीम ने ट्रैप बिछाकर कार्रवाई की। शिकायतकर्ता के मुताबिक, 18 जून 2026 को बोर्ड कार्यालय से बिना सर्वे किए वाट्सएप पर नोटिस भेजा गया था। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी माधवी कमलवंशी ने उसे कार्यालय बुलाया और जेई से मिलने को कहा।