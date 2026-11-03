'मैं सबसे बड़ा गुंडा, मुख्तार-धनंजय और बृजेश मेरे यहां लगाते हैं दरबार', ओपी राजभर का विवादित बयान

जागरण संवाददाता, बांदा। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सोमवार को बांदा में महारैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि मैं ही देश का सबसे बड़ा गुंडा हूं। साथ ही बृजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे माफिया का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग मेरे यहां दरबार लगाते हैं।

राजभर ने कहा, 'इतने एरिया में हम लोगों ने मीटिंग कर डाला और आज पहली बार आपके बांदा में आया हूं। मैंने सुना कि यहां बहुत बड़े गुंडा रहते हैं तो बताइये कि हमसे बड़ा गुंडा इस देश में कौन है। मुख्तार अंसारी हों, धनंजय सिंह और बृजेश सिंह जैसे लोग मेरे यहां दरबार लगाते हैं। हमसे बड़ा गुंडा कौन है।'