बांदा में नवजात का शव उठा ले गया कुत्ता, रात में परिवार वालों के पास रखा मृत शिशु का शव

जागरण संवाददाता, बांदा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के कॉरिडोर से कुत्ते ने सोमवार तड़के चार बजे नवजात के शव को नोच कर खा डाला। कैमरों की फुटेज में शव लेकर जाता कुत्ता दिखाई दिया। 50 मीटर की दूरी पर बच्चे के दोनों हाथ और वहां से 20 मीटर की दूरी पर दोनों पैर अलग-अलग पड़े मिले, जबकि सिर व धड़ नहीं मिला

स्वजन का आरोप है कि गार्ड ने उन्हें प्रसव कक्ष के पास से बाहर निकाल दिया था। मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. सुनील कौशल ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात रहे सुपरवाइजर व प्रवेश द्वार पर ड्यूटी कर रहे चार गार्डों की सेवा समाप्ति के लिए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विभाग झांसी को पत्र लिखा है।