बांदा में मां की आंखों के सामने ओझल हुआ मासूम, 26 घंटे बाद चंद्रावल नदी में मिला शव

संवाद सहयोगी जागरण पैलानी, बांदा। मां की आंखों के सामने रपटे से फिसलकर‌चंद्रावल नदी में समाए पांच वर्षीय प्रियांशु पाल की तलाश 26 घंटे बाद उस समय खत्म हुई,जब गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे उसका शव घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल में फंसा मिला।मासूम का शव देखते ही स्वजन का धैर्य टूट गया। मां शशि पाल और दादी समेत अन्य स्वजन बेहाल हो गए। गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ टीम केंद्रीय आपदा मोचन बल मासूम की खोजबीन में लगी रही है।

पड़ोहरा गांव निवासी संतोष पाल का पांच वर्षीय पुत्र प्रियांशु पाल बुधवार सुबह करीब आठ बजे अपनी मां शशि पाल के साथ बुखार की दवा कराने नांदादेव गांव जा रहा था।पड़ोहरा रपटा पार करते समय अचानक वह चंद्रावल नदी में गिरकर मां की आंखों के सामने डूब गया था।बेटे को नदी में गिरता देख मां ने शोर मचाया था। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नदी में उतरकर मासूम की तलाश शुरू की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तहसील प्रशासन के साथ जसपुरा और पैलानी थाने की पुलिस गोताखोरों से खोजबीन करती रही थी। लेकिन देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चला था।