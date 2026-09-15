यूपी में बुनकरों के लिए 'बड़ा बाजार' तैयार करेगी योगी सरकार, मंत्री राकेश सचान ने दिया अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में अब हथकरघा निर्मित बेडशीट, तकिया कवर और बैंडेज की आपूर्ति कराने की तैयारी है। इससे प्रदेश के बुनकरों को सरकारी खरीद के रूप में बड़ा और स्थायी बाजार मिल सकेगा। मंगलवार को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात अगस्त को लोकभवन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में सरकारी विभागों और शासकीय उपक्रमों में बेडशीट व गाज बैंडेज सहित जरूरी वस्त्रों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। एक सितंबर को भी मंत्री की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक हुई थी।