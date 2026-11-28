जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा के मरका से यमुना नदी पर बने पुल को पार कर फतेहपुर जिले के असोथर जाने वाले मार्ग पर अब खनिज वाहनों की हाईटेक निगरानी होगी। पुल से करीब 500 मीटर पहले बांदा की सीमा में करीब 40 लाख रुपये की लागत से चेक गेट बनाया जाएगा। यहां एआई आधारित चार तरह के कैमरे मौरंग और गिट्टी लदे वाहनों की नंबर प्लेट से लेकर माइंस टैग तक स्कैन करेंगे।

इससे पता चल सकेगा कि खनिज किस खदान से लोड हुआ और उसे कहां ले जाया जा रहा है। जिला खनिज अधिकारी कार्यालय के साथ लखनऊ स्थित खनिज मुख्यालय के कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी होगी। कैमरों का लागिन-पासवर्ड डीएम व एसपी के पास भी रहेगा।

वह अपने आवास और कार्यालय से वाहनों की गतिविधियां देख सकेंगे। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डीएमएफ) की तीन नवंबर को हुई बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद खनिज विभाग ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है।

जिले में पहले से तीन चेक गेट संचालित, मरका में बनेगा चौथा गेट



वर्तमान में जिले में तीन चेक गेट संचालित हैं। इनमें बांदा-महोबा मार्ग पर मटौंध के पास वर्ष 2021 में चेक गेट स्थापित किया गया था। वहीं गिरवां चौराहे और नरैनी-करतल मार्ग पर नरैनी से छह-सात किलोमीटर आगे अगस्त 2023 में चेक गेट बनाए गए थे। करीब तीन वर्ष बाद अब चौथा चेक गेट स्थापित होने जा रहा है।

मरका पुल बांदा जिले को फतेहपुर के असोथर क्षेत्र से जोड़ता है। असोथर से आगे बहरामपुर और थरियांव होते हुए खनिज वाहन प्रयागराज-कानपुर हाईवे तक पहुंचते हैं। यहां से फतेहपुर, रायबरेली और लखनऊ के साथ खागा होकर कुंडा-प्रतापगढ़ तथा कौशांबी के अझुवा और सैनी होते हुए प्रयागराज की ओर भी आवागमन करते हैं।

ऐसे में यह चेक गेट बांदा से फतेहपुर होकर दूसरे जिलों की ओर जाने वाले खनिज वाहनों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बबेरू तहसील क्षेत्र में चरका की दो और मरका की एक समेत तीन मौरंग खदानें संचालित हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या करीब एक दर्जन तक पहुंचने की संभावना है।



चार तकनीकों से होगी निगरानी

चेक गेट पर एएनपीआर कैमरा वाहनों की नंबर प्लेट स्वत: स्कैन कर पंजीकरण संख्या दर्ज करेगा। वैरीफोकल कैमरे का लेंस जरूरत के अनुसार जूम किया जा सकेगा। यह वाहन की स्पष्ट तस्वीर के साथ करीब 10 सेकेंड का वीडियो भी रिकार्ड करेगा। आरएफआइडी रीडर नेटवर्क वाहनों पर लगे माइंस टैग को स्कैन कर खदान, रवन्ना और परिवहन अनुमति से जुड़ी जानकारी का सत्यापन करने में मदद करेगा।