जागरण संवाददाता, बांदा। लखनऊ में गुरुवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम संविधान रक्षा यात्रा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सौ से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी बुधवार को देर रात रवाना हुए हैं। जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने जाने के पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि एक वोट की बुनियाद पर खड़े भारत के प्रजातंत्र और संविधान को बचाने का संकल्प आजादी के बाद आज भारत के संविधान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

संविधान और प्रजातंत्र की बुनियाद एक वोट है, और वोट का अधिकार छीनना संविधान और प्रजातंत्र को धराशायी करना है। इनकी रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 नवंबर, संविधान दिवस पर संविधान रक्षा यात्रा निकाल रही है। जिसमें बांदा जिले से भारी संख्या में कांग्रेस जन व लोग निजी बस व निजी वाहनों व ट्रेन द्वारा लखनऊ पहुंचे हैं। यात्रा 26 नवंबर को नेहरू भवन लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुरू हुई है।