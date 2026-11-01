दीपावली पर बांदा से छह रूटों पर 6 से 17 नवंबर तक चलेंगी अतिरिक्त रोडवेज बसें, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

जागरण संवाददाता, बांदा। दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम छह से 17 नवंबर तक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस अवधि में अधिक से अधिक बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। मंडल के चारों जिलों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा के पांचों डिपो में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

मंडल के चारों जिलों के पांच परिवहन निगम के डिपो से 411 रोडवेज बसें संचालित होती हैं। जिसमें बांदा व महाेबा डिपो की 123-123, राठ डिपो की 86, हमीरपुर की 68 व चित्रकूट डिपो की 11 बसाें से प्रतिदिन हजारों सवारियां सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करतीं हैं।

त्योहार पर घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ जाती है। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने व्यापक तैयारी की है। मंडल से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है।

त्योहार के दौरान अनफिट बसों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

किसी भी डिपो से अनफिट बस सड़क पर नहीं उतरेगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी को ड्यूटी पर तैनात रहना होगा। चालकों और परिचालकों की ड्यूटी से पहले ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जाएगी ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाओं को रोका जा सके।