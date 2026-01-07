जागरण संवाददाता, बांदा । मासूम के साथ दुष्कर्म करने के साथ उसकी जीभ काटकर नाली में फेंक देने व पीड़िता का हाथ तोड़ने के मामले में दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद गांव में तनावपूर्ण खामोशी छाई है। गांवदारी के चलते कोई गांव में ग्रामीण खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि घटना के बाद आए फैसले से गांव में सन्नाटा खींचा है। बुधवार को पूरे दिन क्षेत्र में फैसले की चर्चा होती रही है।

कालिंजर थाने के एक गांव में 25 जुलाई को घर के बाहर खेल रही छह वर्षीय बच्ची को मुहल्ले के युवक अमित वर्मा ने दुकान से पान मसाला मंगाने के बहाने बुलाया था। बाद में युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसने बच्ची के साथ बर्बरता करते हुए उसका बायां हाथ तोड़ दिया था। बच्ची के स्वजन जब उसे खोजते- खोजते अमित के घर पहुंचे तो वह दीवार फांद कर मौके से भाग गया था। पीड़ित के पिता ने 26 जुलाई को कालिंजर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले में विवेचक दीपेंद्र सिंह ने 12 नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ी। घटना के बाद पुलिस ने दोषी को मुठभेड़ में गोली मारकर जेल भेज दिया था जिसमें मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए तब तक फांसी में लटकाने का फैसला सुनाया था जब तक उसकी जान न निकल जाए।

फैसले के बाद गांव में बुधवार को सन्नाटा रहा। लेकिन गांव व क्षेत्र में हर जगह घटना व उसके बाद आए फैसले की चर्चा होती रही। दबी आवाज में सभी के मुंह से यही निकल रहा है कि दोषियों के विरुद्ध ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। जिससे अन्य अपराधियों की ऐसी घटना करने के पहले रूह कांप जाए। वह सोच कर ही अंजाम के बारे में सिहर उठे।