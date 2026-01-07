Language
    UP Crime: दुष्‍कर्म के बाद काटी मासूम की जीभ और तोड़ दिए थे हाथ, कोर्ट से मिला इंसाफ; गांव में खामोशी

    By Sujit Dixit Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:15 PM (IST)

    बांदा के कालिंजर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, जीभ काटने और हाथ तोड़ने के मामले में दोषी अमित वर्मा को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दुष्कर्म के बाद मासूम की जीभ काटने में दोषी को फांसी की सजा होने का मामला। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बांदा । मासूम के साथ दुष्कर्म करने के साथ उसकी जीभ काटकर नाली में फेंक देने व पीड़िता का हाथ तोड़ने के मामले में दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद गांव में तनावपूर्ण खामोशी छाई है। गांवदारी के चलते कोई गांव में ग्रामीण खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि घटना के बाद आए फैसले से गांव में सन्नाटा खींचा है। बुधवार को पूरे दिन क्षेत्र में फैसले की चर्चा होती रही है।

    कालिंजर थाने के एक गांव में 25 जुलाई को घर के बाहर खेल रही छह वर्षीय बच्ची को मुहल्ले के युवक अमित वर्मा ने दुकान से पान मसाला मंगाने के बहाने बुलाया था। बाद में युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसने बच्ची के साथ बर्बरता करते हुए उसका बायां हाथ तोड़ दिया था। बच्ची के स्वजन जब उसे खोजते- खोजते अमित के घर पहुंचे तो वह दीवार फांद कर मौके से भाग गया था। पीड़ित के पिता ने 26 जुलाई को कालिंजर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    मामले में विवेचक दीपेंद्र सिंह ने 12 नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ी। घटना के बाद पुलिस ने दोषी को मुठभेड़ में गोली मारकर जेल भेज दिया था जिसमें मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए तब तक फांसी में लटकाने का फैसला सुनाया था जब तक उसकी जान न निकल जाए।

    फैसले के बाद गांव में बुधवार को सन्नाटा रहा। लेकिन गांव व क्षेत्र में हर जगह घटना व उसके बाद आए फैसले की चर्चा होती रही। दबी आवाज में सभी के मुंह से यही निकल रहा है कि दोषियों के विरुद्ध ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। जिससे अन्य अपराधियों की ऐसी घटना करने के पहले रूह कांप जाए। वह सोच कर ही अंजाम के बारे में सिहर उठे।

    घरों में जलाए गए खुशी में दीए

    एक तरफ जहां गांव के लोग खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ घरों में फैसले के बाद रात में ही घरों के अंदर लोगों ने दीए जलाए। उन्होंने न्यायालय के फैसले को सम्मानजनक बताते हुए सही फैसला आना बताया है।

