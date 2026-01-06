Language
    बांदा में पांच साल की मासूम से दरिंदगी की मिली सजा, दुष्कर्मी को होगी फांसी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:39 PM (IST)

    बांदा की पाक्सो कोर्ट ने कालिंजर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 25 जुलाई को पड़ोसी अमित रैकवार ने बच्ची से दरिंदग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। कालिंजर में दो माह पहले पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बांदा की पाक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। तीन माह के अंदर यह दूसरा मौका है जब किसी दुष्कर्म को दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।


    कालिंजर कस्बे के एक मुहल्ले में बीते 25 जुलाई को पांच साल की मासूम को पड़ोसी युवक अपने साथ बहला-फुसलाकर घर ले गया था। घर पर मासूम के साथ दरिंदगी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने घर पहुंचकर रोते हुए स्वजन को आपबीती बताई थी। सीएचसी से गंभीर हालत में मासूम को राजकीय मेडिकल कालेज रेफर किया गया था। घटना के बाद 24 घंटे के अंदर आरोपित अमित रैकवार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।