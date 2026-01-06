बांदा में बच्ची के दुष्कर्मी को फांसी, तीन महीने में दो अपराधियों को मौत की हुई सजा

दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाओं में इस प्रकार से सजा देना समाज में एक अच्छा संदेश है। ऐसी सजा समाज के लिए एक नजीर बनेगी।

कमल सिंह शासकीय, अधिवक्ता

जिले में न्याय विभाग बहुत तत्परता के साथ काम कर रहा है। जिले के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया जब कि इतने कम दिनों में किसी को फांसी की सजा हुई है।

उमा शंकर पांडेय पद्मश्री सम्मानित

समाज में नैतिक मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है। दुष्कर्म की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। यदि इस प्रकार से न्याय व्यवस्था होगी तो अपराधियों में भी खौफ रहेगा और अपराध कम होंगे।

डा. भानु प्रताप सिंह साहित्यकार

इस घटना में इतने कम समय से सजा हुई है। पूरी पुलिस विभाग की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। पूरी मेहनत के साथ में टीम ने अपना काम किया है। हमारा लक्ष्य है कि अपराधियों काे जल्द से जल्द सजा मिले।

पलाश बंसल एसपी बांदा