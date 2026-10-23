यूपी एग्रीज योजना का कमाल, अब अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ेंगे बलरामपुर के 134 मत्स्य पालक

चंद्र भूषण शुक्ल, बलरामपुर। प्रदेश सरकार व विश्व बैंक से वित्तपोषित यूपी डास्प विभाग के यूपी एग्रीज परियोजना के माध्यम से मत्स्य पालकों को आधुनिक वैल्यू चेन और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। परियोजना के तहत जिले में 10 कलस्टर विकसित किए गए हैं। प्रत्येक कलस्टर में लगभग 10 से 12 हेक्टेयर तालाब शामिल हैं।

इसमें करीब दो हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब में मछली पालन करने वाले जिले के 134 मत्स्य पालकाें को उन्नत किस्म के बीज (फिंगरलिंग) और प्रोटीनयुक्त फीड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इससे तालाब से निकलने वाली मछली की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की व्यवस्था मजबूत होगी।

परियोजना के तहत मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। इसमें एआई आधारित एक्वाकल्चर प्रबंधन, स्वचालित फीडिंग सिस्टम और उन्नत मत्स्य पालन तकनीक शामिल है। तकनीकी विधि के माध्यम से मछली उत्पादन बढ़ाने के साथ लागत कम होगा। आइटीसी के नेटवर्क के माध्यम से मत्स्य पालकों और किसानों के उत्पादों की खरीद, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था बेहतर होगी।