बलरामपुर में पशुशाला में घुसकर भैंस के बच्चे को खींच ले गया तेंदुआ, गांव में सहमे लोग

संवादसूत्र, हर्रैया सतघरवा (बलरामपुर)। टेढीप्रास गांव में तेंदुआ ने पशुशाला में घुसकर भैंस के बच्चे को खींच ले गया। इस घटना के बाद से ग्रामीण सहमे हैं। पशुपालक शाहजहां ने बताया कि शनिवार देर रात पशुशाला में बांधी भैंस के चिल्लाने की आवाज पर उठकर टार्च जलाकर देखा तो तेंदुआ भैंस के बच्चे खींच कर ले जा रहा था।