3 अरब की आएगी लागत, एमएलटीडी और बलरामपुर-भड़रिया तटबंधों के गैपों को दुरुस्त करने की तैयारी

श्लोक मिश्र, बलरामपुर। वर्ष 2022 में आई भीषण बाढ़ में गांवों के साथ शहर के कई मुहल्ले भी डूब गए थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। पुन: शहर व उससे सटे गांवों के लोगों को बाढ़ की विभीषिका न झेलनी पड़े, इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है।

मेवालाल तालाब दिपवा (एमएलटीडी) तटबंध के चार गैपों एवं बलरामपुर-भड़रिया तटबंध के 24 गैंपों को दुरुस्त कराया जाएगा। एमएलटीडी तटबंध को दुरुस्त कराने के लिए 37 करोड़ 35 लाख 63 हजार एवं बलरामपुर-भड़रिया तटबंध पर दो अरब 66 करोड़ 81 लाख 62 हजार रुपये खर्च होंगे। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) पटना ने परियोजनाओं का निरीक्षण कर लिया है।

इन परियोजनाओं को बजट की प्रतीक्षा बलरामपुर-भड़रिया तटबंध पर 24 गैप हैं। इन गैपों को भरने व तटबंध की पुनर्स्थापना के लिए 266 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है। इसी तरह मेवालाल तालाब-दिपवा तटबंध में चार गैपों को दुरुस्त करने के लिए 37 करोड़ का बजट प्रतीक्षित है। 58 किमी लंबे भोजपुर-शाहपुर तटबंध का अधिकांश हिस्सा सिद्धार्थनगर जनपद में है। आंशिक तटबंध बलरामपुर में है। इस गैप को भरने के लिए सिद्धार्थनगर से परियोजना बनाई गई है।