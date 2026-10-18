लखनऊ को जलभराव से मिलेगा छुटकारा, गोमती पर बनेगा 5.5 KM लंबा तटबंध, CM योगी-राजनाथ सिंह ने तैयार किया प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी के फैजुल्लागंज क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी में जुट गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उच्चस्तरीय बैठक कर लखनऊ को जलभराव से बचाने की स्थायी व्यवस्था के लिए कार्ययोजना तैयार की।

निर्णय लिया गया कि गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने पर नालों से पानी का बैक फ्लो रोकने के लिए 12 नए पंपिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे और न्याय विहार से एल्डिको ड्रेन तक जल निकासी का विस्तृत नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। वहीं फैजुल्लागंज के लिहाज से आइआइएम रोड से पक्कापुल तक गोमती नदी के बाएं तट पर 5.5 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण कराया जाएगा।

शुक्रवार को रक्षामंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री भी वहां का भ्रमण कर चुके हैं। शनिवार को कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षामंत्री ने कहा कि समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए आइआइएम रोड से खदरा होते हुए पक्कापुल (हार्डिंग ब्रिज) तक बंधा निर्माण जल्द शुरू कराया जाए।

क्या बोले मुख्यमंत्री? इन क्षेत्रों में ट्रंक ड्रेनेज, सीवेज नेटवर्क, नल से जल, सड़क और विद्युत व्यवस्था आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना होगा। तटबंध निर्माण, पंपिंग स्टेशनों और नालों की योजना एक-दूसरे के पूरक के रूप में तैयार की जाए, ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने अथवा अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में भी बस्तियों के भीतर पानी न रुके।

गोमती नदी के अविरल प्रवाह के लिए उन्होंने नदी में ड्रेजिंग (गाद निकालने) की कार्यवाही करने की भी जरूरत बताई। कहा कि फैजुल्लागंज में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के एक नए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने जलभराव प्रभावित क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत करने और 132 केवीए का नया विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के भी निर्देश दिए।