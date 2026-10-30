PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त, लिस्ट से हटा नाम

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त आज भेजी जाएगी। जिले में लगभग दो लाख 56 हजार किसानों के बैंक खाते में धनराशि पहुंचेगी। वहीं, दूसरी तरफ 15736 किसानों को सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा, जिनका नाम खतौनी में वरासत के माध्यम से अंकित किया गया है।

2019 के बाद वरासत वाली खतौनी के आधार पर मिलने वाली सम्मान निधि रोक दी गई है। जिले में 21वीं किस्त दो लाख 72 हजार किसानों को मिली थी। नियम बदलने पर 22वीं किस्त 2,48,354 किसानों को ही मिल सकी थी। 23 हजार किसान योजना के लाभ से हटा दिए थे। इसमें अभी मात्र 8219 किसान ही अपने अभिलेख दे सके हैं। जिले में कुल 3,16,332 किसान कृषि विभाग में पंजीकृत हैं।

मार्च के बाद पीएम सम्मान निधि की किस्त पूर्व के भूमि धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र व पट्टा धारक को जमीन का सत्यापन अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे किसानों का नाम पूर्व भूमि धारक (पीएलओ) सूची में डाल दिया गया है। इसमें तीन श्रेणी के अभिलेख पूरी नहीं बनाई गई है। पहला पूर्व के भूमिधारक, दूसरा पिता का सम्मान निधि न बंद कराने व अंतिम जो किसान वरासत के अलावा अन्य श्रेणी में जमीन का मालिक बनने वाले शामिल हैं।

तीन वर्ष से नहीं मिली रही पीएम सम्मान निधि सदर ब्लाक के ग्राम पंचायत बलरामपुर देहात काली थान के ननके ने बताया कि तीन वर्ष से पीएम सम्मान निधि की नहीं मिल रही है। जानकारी करने पर कर्मचारियों ने बताया कि ई-केवाइसी व अभिलेख में कमी होने पर किस्त रोक दी गई है। कई बार कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो सका है।

ब्लाक श्रीदत्तगंज के गोमड़ी की जानवी ने बताया कि अपने पति का सम्मान निधि के आवेदन करने आए हैं। बताया कि दो वर्ष पूर्व में एक निजी सीएससी संचालक से आवेदन कराया था। अभी तक लाभ नहीं मिल सका है।