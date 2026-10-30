PM Kisan Samman Nidhi: आज किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, पैसा अटक जाए तो यहां करें शिकायत

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। (PM Kisan Yojana) दीपावली के एक सप्ताह पहले शुक्रवार को किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त पहुंचेगी। गत 20 जून को सम्मान निधि का लाभ तीन लाख 50 हजार 715 किसानों मिला था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर तीन लाख 64 हजार हो गया है।

आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार से अबकी लगभग 14 हजार पात्रों के नाम योजना में शामिल किए गए। फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन, लंबित एनपीसीआइ कराना अनिवार्य होगा, तभी इस बार सम्मान निधि की धनराशि मिलेगी। हालांकि, विभाग द्वारा भेजे गई किसानों की संख्या पोर्टल पर लाक कर दी गई है। कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों की संख्या अब चार लाख 22 हजार 721 हो गई है। इन सभी किसानों का पंजीयन कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज है। इसमें कुछ किसानों ने ई-केवाइसी की प्रक्रिया नहीं पूरी की है और कुछ की फार्मर रजिस्ट्री भी अटकी है।

शुक्रवार को सम्मान निधि की 24वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी। सजीव प्रसारण में पीएम के संबोधन के साथ खेत बचाओ अभियान के तहत भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।

- डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, उपकृषि निदेशक पीएम मोदी जारी करेंगे 24वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को सुबह लगभग 9:30 बजे गुजरात के बनासकांठा में में 'एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' प्रयोगशाला और 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' पशु फार्म का दौरा करेंगे।