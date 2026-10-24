PM Kisan Yojana: 30 अक्टूबर को इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2-2 हजार, स्टेटस चेक करें आपका पैसा आएगा या नहीं?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस 30 अक्टूबर को जारी होगी। इसकी घोषणा 23 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय ने की। पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे। 20 जून 2026 के बाद से ही किसानों को इस किस्त का इंतजार था, जो अब 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। यह कैलेंडर ईयर 2026 की आखिरी किस्त और वित्त वर्ष 2027 की दूसरी किस्त है।

24वीं किस्त का पैसा सभी किसानों के खाते में आए यह जरूरी नहीं। कई किसानों का पैसा रुक भी सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर किन किसानों का खाते में 2-2 हजार रुपये नहीं आएंगे? आइए जानते हैं।

किन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा? पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ उठा रहे किसानों को समय-समय पर अपनी डिटेल चेक कर लेनी चाहिए कि उनके पीएम खाते में सभी जानकारी सही हो और कुछ छूटा ना हो। कई बार किसान ये सब चेक नहीं करते, जिसके चलते उनके खाते में किस्त की राशि नहीं आती है। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि ये कैसे पता करेंगे कि किसी किसान की e-KYC हुई है या नहीं। आइए इसे भी जानते हैं

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों की ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं, इसे जानने के लिए ताजा स्टेटस चेक करना होगा। ताजा स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। किसान योजना का ताजा स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दाहिने साइड न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन और नो योर स्टेटस का विकल्प दिखेगा। आपको Know Your Status पर क्लिक करना होगा। Know Your Status पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड फिल करना होगा। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को दर्ज करना होगा। ओटीपी दर्ज करके आगे बढ़ें।

इसके बाद आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आपकी eKYC हो चुकी है तो रिपोर्ट में हरे रंग का टिक लगा होगा और नहीं हुई है तो लाल रिंग का टिक होगा

तीन तरीकों से कर सकते हैं PM Kisan की eKYC PMKISAN योजना के किसानों के लिए eKYC के निम्नलिखित तीन तरीके उपलब्ध हैं: (i) ओटीपी आधारित ई-केवाईसी (पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध)

(ii) बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी (सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध) और

राज्य सेवा केंद्र (एसएसके))

(iii)फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी (पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है)।

लाखों किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है)