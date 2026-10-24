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      Gold Price Today: सोना हो गया सस्ता, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 24 Oct 2026 08:17 AM (IST)

      Gold Price Today: वैश्विक दबाव के चलते सोने की कीमतों में गिरावट जारी है, आज शनिवार को MCX और IBJA ...और पढ़ें

      वैश्विक दबाव के कारण सोने की कीमतों में गिरावट।

      वैश्विक दबाव के कारण सोने की कीमतों में गिरावट।

      HighLights

      1. वैश्विक दबाव के कारण सोने की कीमतों में गिरावट।

      2. शनिवार को MCX और IBJA पर पुराने रेट।

      3. विभिन्न शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने का भाव।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today in India: इस समय सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। वैश्विक दबाव के चलते कीमतें लगातार गिर रही है। आज शनिवार का दिन है और MCX पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इसलिए बीते कल के ही रेट मान्य होंगे। IBJA भी शनिवार और रविवार को रेट नहीं जारी करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज सोने की क्या कीमत हैं और किस शहर में इसका क्या भाव है?

      क्या है सोने का ताजा भाव?

      MCX पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 0.81 फीसदी यानी 1159 रुपये गिरकर 14215 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं IBJA पर 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 141630 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का रेट 142490 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और अगर बात करें वैश्विक बाजार की तो कॉमैक्स पर सोना 4010 डॉलर प्रति औंस है। वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 146100 रुपये प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स समेत) है।

      किस शहर में कितना है सोने का भाव । Gold Price City Wise

      शहरवार सोने का दाम । Gold Rate City Wise
      क्रमांक शहर का नाम 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 22 कैरेट सोना 10 ग्राम सोने का दाम
      1 दिल्ली ₹142630 ₹130750
      2 मुंबई ₹142480 ₹130600
      3 कोलकाता ₹142480 ₹130600
      4 चेन्नई ₹142480 ₹130600
      5 पटना ₹142530 ₹130650
      6 भुवनेश्वर ₹142480 ₹130600
      7 इंदौर ₹142530 ₹130650
      8 भोपाल ₹142530 ₹130650
      9 चंडीगढ़ ₹142630 ₹130750
      10 गुरुग्राम ₹142630 ₹130750
      11 अहमदाबाद ₹142430 ₹130650
      12 गुवाहाटी ₹142480 ₹130600
      13 सूरत ₹142430 ₹130650
      14 पुणे ₹142480 ₹130600
      15 बेंगलुरु ₹142480 ₹130600
      16 तिरुवनंतपुरम ₹142480 ₹130600
      17 लखनऊ ₹142630 ₹130750
      18 अयोध्या ₹142630 ₹130750
      19 गाजियाबाद ₹142630 ₹130750
      20 नोएडा ₹142630 ₹130750

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