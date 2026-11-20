संवाद सूत्र, तुलसीपुर (बलरामपुर)। श्री श्याम महोत्सव संकीर्तन के अवसर पर खाटू श्याम बाबा की भव्य शोभायात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। बाबा के जयकारों से नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा के दर्शन पूजन किए।

शोभायात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से पूजन-अर्चन के साथ हुआ। इसके बाद बाबा श्याम की भव्य झांकी के साथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बलरामपुर रोड पहुंची। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर बाबा का स्वागत किया। जय श्री श्याम के जयकारों से पूरा नगर गूंजता रहा।