आज बलरामपुर आएंगे सीएम योगी, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 10 अक्टूबर को जिले के भ्रमण पर आ रहे हैं। दोपहर दो बजे व उतरौला तहसील के ग्राम बिलरिया कालू बनकट में जनसभा को संबोधित करेंगे।

साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को आयुक्त देवी पाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।