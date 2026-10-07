बलरामपुर में 31 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, नामी कंपनियां 3000 पदों पर करेंगी युवाओं की भर्ती

संवाद सूत्र, बलरामपुर। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। घर बैठे युवाओं को 22 से 25 हजार रुपये तक की नौकरी दिलाने के लिए विधानसभा वार जिला सेवा योजन विभाग की ओर से वृहद रोजगार मेला लगाने की तैयारी है।

सदर विधानसभा में मेला आयोजन की तिथि की जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन मिल चुकी है। तीन हजार रिक्त पदों के लिए श्रीदत्तगंज स्थित कुबेरमाती इंटर कॉलेज परिसर में 31 अक्टूबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 25 निजी कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी मेले में प्रतिभाग कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला सेवायोजन अधिकारी मीना गुप्ता ने बताया कि रोजगार मेले में सिस्का इलेक्ट्रिक, एसआईएस सिक्योरिटी, ब्राइट फ्यूचर एंड आर्गेनिक आयुर्वेद, अशोक लीलैंड, डीएसटीईएस, पैन इंडिया स्टार ग्रुप और मैनपावर सर्विसेज समेत अन्य कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए जो सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग, सुपरवाइजर, एक्जीक्यूटिव, स्टोर कीपर, कंप्यूटर आपरेटर, टेली कालर, फ्रेशर ट्रेनी के लिए चयन करेंगी। बताया कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।