खलीलाबाद-बहराइच रेल परियोजना: भूमि अधिग्रहण के बाद बलरामपुर में किसानों को मिलने लगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। जिले के लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। प्रस्तावित खलीलाबाद–बहराइच नई रेल लाइन परियोजना के लिए बलरामपुर जिले के 10 गांवों की जमीन के अधिग्रहण के बाद प्रतिकर भुगतान शुरू कर दिया गया है। सदर तहसील के सेखुई में शिविर लगाकर जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। उनको जमीन मूल्य का भुगतान देना शुरू कर दिया गया है।

रेल लाइन के लिए देवरिया, भवनियापुर, बनघुसरा, लुचुइया, फरेंदा, दुल्हापुर, पयागपुर, कलंदरपुर, सेखुइया और गणेशपुर गांवों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान प्रभावित किसानों, भूमिधरों, परिवारों और सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसके बाद नियमानुसार मुआवजा और भूमि अधिग्रहण की अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। एक नजर में नई रेल लाइन लंबाई- 240 किमी

240 किमी लागत- 4940 करोड़

4940 करोड़ क्रासिंग स्टेशन- 16

16 हाल्ट स्टेशन- 12

12 बड़े पुल- 32

32 छोटे पुल- 86 आजादी के बाद से इस क्षेत्र में नई रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हो सका था। लंबे समय से बलरामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग इस रेल परियोजना की मांग कर रहे थे। यह परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।