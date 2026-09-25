नैमिषारण्य-हरदोई-फर्रुखाबाद के बीच नई रेल लाइन की मांग तेज, पर्यटन मंत्री ने रेल मंत्री को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्राचीन तीर्थ नैमिषारण्य को देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों से सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की मुहिम एक बार फिर तेज हो गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर नैमिषारण्य से हरदोई होते हुए फर्रुखाबाद तक करीब 112 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

पर्यटन मंत्री का यह कदम नैमिषारण्य-मथुरा रेल जोड़ो अभियान समिति के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद सामने आया है। समिति के महासचिव अजय पाल सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को इस परियोजना की उपयोगिता और संभावित लाभों से अवगत कराया था।

समिति के अनुसार इस 112 किमी लंबे रेल मार्ग के निर्माण से नैमिषारण्य का सीधा संपर्क मथुरा-वृंदावन, अयोध्या, काशी, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों से सुगम हो जाएगा। इसके साथ ही, यह मार्ग पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत से मध्य, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों और मालगाड़ियों के लिए एक नया और सुगम वैकल्पिक रेल गलियारा उपलब्ध करा सकता है, जिससे रेलवे को माल भाड़े में भी लाभ मिलने की संभावना है।