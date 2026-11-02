बलरामपुर में 13 कृषि यंत्र की खरीद पर किसानों को मिलेगा अनुदान, ई-लॉटरी प्रक्रिया से हुआ चयन

संवाद सूत्र, बलरामपुर। कृषि विभाग में नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं में 13 कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरण पर किसानों को अनुदान मुहैया कराने के लिए लक्ष्य मिला है।

इसके लिए कुल 45 किसानों ने बुकिंग किया था। जो लक्ष्य से अधिक था। इसको लेकर सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त की अध्यक्षता में ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य के सापेक्ष किसानों का चयन किया है।

कृषि उप निदेशक श्याम नारायण राम ने बताया कि योजना के तहत 13 कृषि यंत्रों पर अनुदान का लक्ष्य मिला। इसमें आठ सामान्य वर्ग व पांच अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए है। बताया कि परियोजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत 10 लाख), फार्म मशीनरी बैंक (परियोजना लागत 10 लाख), किसान ड्रोन एवं अन्य एकल कृषि यंत्रों, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत संबंधित एकल कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत 30 लाख) तक व त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मेज सेलर बुक किए गए।