दीपावली-छठ पर घर जाने यात्रियों को नहीं होगी टेंशन, अयोध्या में छह से 17 नवंबर तक हर मिनट पर मिलेगी बसें

संवाद सूत्र, अयोध्या। दीपावली के दो दिन पूर्व यानी छह नवंबर से छठ पर्व 15 नवंबर के दो दिन बाद 17 नवंबर तक परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों के संचालन की योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिक्षेत्र के चारों डिपो से इस बार 296 अतिरिक्त बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर किया जाएगा। इस अवधि में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर रोक रहेगी।

इस दौरान शत प्रतिशत बसों के संचालन का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए निगम ने प्रोत्साहन योजना भी चलाई है, जिससे वह त्योहारों को दोगुने आनंद के साथ मना सकें।

परिक्षेत्र में अयोध्या, अकबरपुर, सुलतानपुर और अमेठी डिपो शामिल हैं। 12 दिनों की इस अवधि को बेहद गंभीरता से लिए जाने का निर्देश है, जिसके पीछे ट्रेनों में सीट फुल होने के साथ एयरलाइंस का किराया कई गुना बढ़ जाना बताया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक मात्र सुरक्षित सहारा परिवहन निगम की बसें ही हैं।