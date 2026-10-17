साइबर ठगी मामले में Swiggy को झटका, बलरामपुर कोर्ट ने याचिका खारिज की

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। साइबर ठगी की रकम ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप स्विगी के खाते में पहुंचने के मामले में कंपनी को राहत नहीं मिल सकी है। सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने कंपनी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पांच अगस्त 2026 के आदेश को बरकरार रखा है।

बीते 28 मई को शशि प्रकाश सिंह ने नगर कोतवाली में साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 26 मई को दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को ICICI बैंक से जुड़ा बताया। क्रेडिट कार्ड जारी करने के नाम पर बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर दूसरे नंबर पर फारवर्ड कर दिया गया।