बलरामपुर में आज से जनगणना का दूसरा चरण, 30 नवंबर तक कर सकेंगे स्वगणना; पूछे जाएंगे 40 सवाल

संवाद सूत्र, बलरामपुर। दूसरे चरण की जनगणना 16 नवंबर से शुरू हो रही है। 30 नवंबर तक स्वगणना का मौका है। इसके बाद गणनाकर्मी घर-घर दस्तक देकर जनगणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसकी पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने कर ली गई हैं। जनगणना में हर व्यक्ति से कुल 40 प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब देना रहेगा। जनगणना के सवाल चार भागों में बांटे गए हैं। हर भाग में 10-10 प्रश्न हैं, ताकि गणना करने वाले और जवाब देने वाले को किसी तरह की परेशानी न हो।

प्रश्न एक से 10 तक में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, पति,पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। 11 से 20 तक में पिता का विवरण, माता का विवरण, दिव्यांगता, मातृभाषा और अन्य भाषाएं, साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता, शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति, उच्चतम शिक्षा और विषय,संकाय, पिछले वर्ष कोई काम किया?, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी और व्यवसाय के बारे में जानकारी ली जाएगी।