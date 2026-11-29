जागरण संवाददाता, बलरामपुर। महाराजगंज तराई ग्राम शिवचरण डीह के पास शनिवार की रात तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में महाराजगंज तराई के जयनगरा गांव निवासी 22 वर्षीय खलीलुर्रहमान एवं ललिया के इटहिया गांव निवासी 25 वर्षीय मोहित की मौत हो गई।