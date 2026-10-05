श्रीराम वनगमन से लेकर राजगद्दी तक, 195 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला 10 अक्टूबर से शुरू 

जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। 195 वर्ष पुरानी रसड़ा की ऐतिहासिक रामलीला 10 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगी। रामलीला की तिथि नजदीक आते ही तैयारियां तेज हो गई हैं।

रामलीला परिसर में स्थापित विहंगम सीढ़ियां, अशोक वाटिका, लंका दरबार समेत अन्य भवनों की रंगाई-पुताई का कार्य अंतिम चरण में है। लाखों मेलार्थियों के पहुंचने को देखते हुए रामलीला कमेटी सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी है। वहीं बड़ी व छोटी चर्खियों सहित मनोरंजन के अन्य साधनों को सजाने-संवारने में दुकानदार जुटे हुए हैं।

रामलीला कमेटी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर को श्रीराम वनगमन, 11 को राम का गंगा पार जाना (घरनई), 12 को कोल-भिल मिलन, 13 को भरत मनावन, 14 को मुनि मिलन व जयंत का अंग-भंग, 15 को सूर्पणखा का नाक-कान काटना तथा खर-दूषण वध होगा। 16 को सीता हरण व जटायु मोक्ष, 17 को श्रीराम-शबरी मिलन, हनुमान से भेंट, बाली-सुग्रीव युद्ध, अक्षय कुमार वध व लंका दहन होगा।