बलिया में गोवर्धन पूजा की धूम, चूड़ा-मिठाई का भोग लगा कर परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। गोवर्धन पूजा पर सोमवार को नवानगर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। गांवों में घर-घर के दरवाजों पर गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर महिलाओं ने विधि-विधान से पूजन किया।

पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच गोवर्धन की कुटाई की रस्म निभाई गई। चूड़ा-मिठाई का भोग लगाकर महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। सुबह से ही गांवों में गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थीं। महिलाओं ने घरों के दरवाजों पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार कर उसे फूलों और पूजन सामग्री से सजाया। इसके बाद दीप, धूप, अक्षत और चूड़ा-मिठाई अर्पित कर पूजा-अर्चना की। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं ने गोवर्धन की कुटाई की रस्म भी निभाई। इस दौरान लोकगीतों से ग्रामीण परिवेश भक्तिमय बना रहा।

प्रकृति, पशुधन और अन्न के प्रति कृतज्ञता का पर्व धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों और उनके पशुधन की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया था। इसके बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ गाय और बैलों की पूजा भी की जाती है।