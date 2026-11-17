जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला-2026 के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर पालिकाध्यक्ष संत कुमार गुप्ता उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि मंगलवार, 17 नवंबर को सुबह 11 बजे पशु मेला नंदी ग्राम, ददरी मेला परिसर में विधिवत भूमि पूजन किया जाएगा।

समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री एवं बलिया नगर विधायक दयाशंकर सिंह होंगे। कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाया जाएगा।इस दिन गंगा में स्नान के बाद मेले की रौनक भी बढ़ जाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त एवं भरत सिंह तथा बांसडीह विधायक केतकी सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ईराज राजा, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार और नगर मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

नगर पालिकाध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने बताया कि भूमि पूजन समारोह के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने नगरवासियों से भी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। नगर पालिका परिषद बलिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त सभासद भी मौजूद रहेंगे।

ददरी मेले में अब तक 890 लट्ठा प्लॉट आवंटित, पालिका को मिले 94.50 लाख रुपये ऐतिहासिक ददरी मेला-2026 में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि मेले में कुल 1036 लट्ठा प्लॉट आवंटित किए जाने हैं। इसमें 80 लट्ठा झूलों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब तक दुकानदारों और मीना बाजार के लिए कुल 890 लट्ठा प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि प्लाट आवंटन से नगर पालिका परिषद को अब तक करीब 94 लाख 500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। दुकानदारों की सुविधा और व्यवस्थित बाजार की व्यवस्था के लिए पूरे मेला क्षेत्र को चार लेन में विभाजित किया गया है। इनमें दक्षिण लेन, मध्य दक्षिण लेन, मध्य उत्तर लेन और उत्तर लेन शामिल हैं। इन्हीं चार लेनों में दुकानदारों और मीना बाजार के लिए प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं।

ददरी मेले के पशु बाजार में बढ़ने लगी रौनक, हरियाणा-पंजाब और अयोध्या से पहुंच रहे पशुपालक ऐतिहासिक ददरी मेले के नंदीग्राम पशु बाजार में धीरे-धीरे रौनक बढ़ने लगी है। मेले में पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए हरियाणा, पंजाब, अयोध्या समेत विभिन्न शहरों से पशु व्यापारी और पशुपालक पहुंचने लगे हैं। दूर-दराज से व्यापारियों के आने से पशु बाजार में चहल-पहल बढ़ रही है।