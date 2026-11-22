जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले की रौनक अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान में महज दो दिन शेष रहने के साथ ही मेला क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं।

दूर-दराज के जनपदों से पहुंचे दुकानदार अपने आवंटित स्थानों पर दुकानें सजाने और उन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार मेले में करीब 700 दुकानें लगाई जा रही हैं। मेले में खिलौने, घरेलू सामान, कपड़े, खानपान और मनोरंजन से जुड़ी दुकानें श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगी।

दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई, साज-सज्जा और सामान व्यवस्थित करने में लगे हैं। मेले में जगह-जगह दुकानें सजने से रौनक बढ़ने लगी है। सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ 24 नवंबर को शुरू होगा।