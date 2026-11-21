जागरण संवाददाता, (खादीपुर) बलिया। बिहार के सिवान जिले से सटे बलिया जनपद के ग्राम सभा खादीपुर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। पहले ही इस ग्राम सभा की लगभग 80 से 90 प्रतिशत खेत योग्य भूमि सरयू नदी में कटान के कारण समा गई है।

उसी समय पूरा गांव ही काटन की जद आने वाला था। इसे बचाने के लिए पिछले साल दो ठोकर बांधा गया, लेकिन यह दोनों ठोकर 20 नवंबर 2026 को नाकाफी साबित होने लगे। क्योंकि शुक्रवार को तेज हवा के कारण सरयू नदी में लहर तेज उठने लगी। इसके कारण दोनों ठोकरों के बीच स्थित खेतों में कटान भी तेज हो गई।

स्थिति यह थी कि एक दिन में ही लगभग 10 से 15 मी की जमीन देखते ही देखते नदी में समा गई। यहां के किसान और स्थानीय लोग चिंतित है, क्योंकि खेत तो गया अब उनके गांव और घर पर भी खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तत्काल हस्तक्षेप कर कड़े और मजबूत कदम उठाने की मांग की।