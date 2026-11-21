जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले की रौनक अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान में महज दो दिन शेष हैं और मेले में दुकानें सजाने की तैयारी तेज हो गई है। दूर-दराज के जनपदों से पहुंचे दुकानदार अपने आवंटित स्थानों पर साफ-सफाई और दुकान लगाने में जुट गए हैं।

इस बार मेले में लगभग 700 दुकानें स्थापित की जा रही हैं। कहीं खिलौनों की दुकानें सजेंगी तो कहीं घरेलू सामान, खानपान, कपड़े और मनोरंजन के साधनों से मेला गुलजार होगा। सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ 24 नवंबर को शुरू होगा। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने और खरीदारी करने की पुरानी परंपरा है। यही वजह है कि दुकानदारों के लिए यह मेला कारोबार का बड़ा अवसर भी होता है। 23 नवंबर से ही शहर में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे में दुकानदार समय से अपनी दुकानें तैयार करने में लगे हैं।