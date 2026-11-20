जागरण संवाददाता बैरिया(बलिया)।आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित ईवीएम प्रदर्शन कार्यक्रम पहले ही दिन तकनीकी अव्यवस्था की भेंट चढ़ता नजर आया। शुक्रवार को बैरिया तहसील परिसर में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान प्रदर्शन के लिए लाई गईं दोनों ईवीएम मशीनें ही खराब निकलीं।

हैरानी की बात यह रही कि जिला मुख्यालय से आए दो टेक्नीशियन भी तत्काल मशीनों को चालू नहीं कर सके। करीब तीन घंटे तक चली मशक्कत के बाद मशीनें दुरुस्त हो सकीं,तब जाकर प्रदर्शन की औपचारिकता पूरी कराई गई। दरअसल तहसील प्रशासन की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को ईवीएम के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इसके लिए जिला मुख्यालय से दो टेक्नीशियनों को भी बुलाया गया था,लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दोनों मशीनों में तकनीकी खराबी सामने आ गई।इससे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो गया और मौके पर मौजूद लोगों को इंतजार करना पड़ा। मशीनों को ठीक करने के लिए टेक्नीशियनों ने काफी प्रयास किया,लेकिन सफलता नहीं मिली।

इसके बाद न्यायिक उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और तहसीलदार कृपा शंकर भी मशीनों को दुरुस्त कराने के प्रयास में जुटे रहे। लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टेक्नीशियनों ने दोनों मशीनों को चालू किया।इसके बाद ईवीएम प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो सका।ईवीएम जैसी महत्वपूर्ण चुनावी व्यवस्था के प्रदर्शन के दौरान ही मशीनों के खराब हो जाने से वहां मौजूद लोगों में निराशा देखने को मिली।