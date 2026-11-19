जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। जनगणना-2027 की स्व-गणना में एक परिवार की एक से अधिक आईडी बनने से मकान गणना का हिसाब बिगड़ सकता है। वेबसाइट पर बार-बार एरर आने या जानकारी अधूरी रहने पर लोग दोबारा फाइल खोलकर विवरण भरते हैं।

इससे एक ही परिवार की कई आईडी बन सकती हैं और आंकड़ों में दोहरी प्रविष्टि की आशंका बढ़ सकती है। इसका असर एक दिसंबर से शुरू होने वाली घर-घर गणना पर पड़ सकता है। प्रगणकों को परिवारों का मिलान करने के साथ डुप्लीकेट रिकॉर्ड की जांच भी करनी होगी।