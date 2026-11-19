डिजिटल डेस्क, आलीराजपुर। अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दावे उस समय सवालों के घेरे में आ गए, जब चंद्रशेखर आजाद नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जनरल वार्ड में एक बीमार आवारा कुत्ता मरीजों के बेड पर आराम फरमाता नजर आया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि कुत्ते के शरीर से बाल झड़ चुके थे और वह देखने में कृशकाय, बीमार लग रहा था। वह दोपहर करीब 12 बजे तक जनरल वार्ड के बेड पर ही पड़ा रहा। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर में मौजूद किसी भी कर्मचारी ने उसे वहां से हटाने की जहमत नहीं उठाई। जिस बेड पर मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया जाना चाहिए, वहां आवारा कुत्ते की मौजूदगी अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।