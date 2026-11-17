डिजिटल डेस्क, इंदौर। नंबर प्लेट पर फैंसी अंदाज में अंकों को इस तरह लिखना कि वे शब्द जैसे नजर आएं, एक दोपहिया वाहन चालक को महंगा पड़ गया। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ही एक वाहन पर कार्रवाई करते हुए 6,300 रुपये का चालान काटा। वाहन की नंबर प्लेट पर दर्ज नंबर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह 'बाप' पढ़ा जा रहा था।

अंकों को घुमाकर बनाया था 'बाप' जानकारी के अनुसार, मंगलवार को ट्रैफिक टीआई जोन-3 अरविंद दांगी यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक दोपहिया वाहन पर पड़ी। उसकी नंबर प्लेट पर दर्ज पंजीयन क्रमांक MP09ED 6114 के अंकों को फैंसी स्टाइल में लिखा गया था, जिससे वह 'बाप' जैसा दिखाई दे रहा था।