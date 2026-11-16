मंच से बोले BAP विधायक कमलेश्वर डोडियार- 'क्या इस्तीफा दे दूं?' भीड़ ने कहा- 'दे दो'; वायरल हुआ वीडियो

डिजिटल डेस्क, रतलाम। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के विधायक कमलेश्वर डोडियार का इस्तीफे को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। रविवार को रतलाम जिले के अपने सैलाना विधानसभा क्षेत्र में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में डोडियार मंच से पूछने लगे- क्या इस्तीफा दे दूं? इस पर भीड़ से आवाज आई- दे दो। जवाब में विधायक ने कहा- ओके, दे देंगे। इसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा। इसके बाद देर रात यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो गया।

दरअसल, कार्यक्रम में डोडियार राजनीतिक बातें करने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें टोकते हुए बिरसा मुंडा के विचारों और जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दों पर बोलने को कहा। इसी दौरान प्रदेश के मंत्री चेतन्य काश्यप के घर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाने का मुद्दा उठा। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई।

जवाब में डोडियार ने कहा कि विधानसभा में सभी 230 विधायक एक ही दरवाजे से आते-जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री काश्यप भी वहां मिलते हैं। कुर्सियां भी पास-पास लगी हैं। ऐसे में वह क्या करें? इसी संदर्भ में उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही।