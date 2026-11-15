दोस्त के दादा के घर चोरी की कोशिश में लगा चाकू, रतलाम के जंगल में छोड़कर भाग गए साथी; 2 हफ्ते बाद मिला कंकाल

डिजिटल डेस्क, रतलाम। दोस्त के दादा के घर चोरी करने पहुंचे चार युवकों में से एक की जान चली गई। दरअसल, वारदात के दौरान छीना-झपटी में गोलू कटारा को गर्दन के पास चाकू लग गया था। वह भागा लेकिन 100 मीटर दूर पहाड़ी के पास गिर पड़ा। साथी उसे उठाने पहुंचे और बेसुध देखकर मृत समझ लिया।

वे उसे जंगल की खाई में झाड़ियों के बीच छोड़कर भाग गए। करीब दो सप्ताह बाद रावटी क्षेत्र के जंगल में मिले कंकाल की पहचान गोलू के रूप में हुई। उसकी बहन ने कपड़ों से पहचान की है। आधिकारिक पुष्टि डीएनए जांच के बाद होगी।

दादा के पास चांदी के जेवर होने की थी जानकारी थाना प्रभारी मनीष डावर के अनुसार, बिलड़ी निवासी बाबूलाल गामड़ की अपने दादा मड़िया गामड़ से नहीं बनती थी। उसे पता था कि दादा के पास चांदी के जेवर हैं। इसी लालच में उसने 30 अक्टूबर को दोस्त अनिल मुनिया, संजय गरवाल और गोलू कटारा के साथ चोरी की साजिश रची।

माचिस मांगने के बहाने खुलवाया दरवाजा चारों ने पहले शराब पी और फिर खेत पर बने मकान की ओर गए। बाबू और अनिल कुछ दूरी पर रुक गए, जबकि गोलू और संजय चाकू लेकर घर पहुंचे। गोलू ने माचिस मांगने के बहाने दरवाजा खुलवाया। मड़िया अंदर गए तो गोलू ने पीछे से उनका मुंह दबाकर गर्दन पर चाकू लगाया और रुपये मांगे। संजय सामान तलाशने लगा। मड़िया ने चाकू पकड़कर खींचा तो छीना-झपटी में वह गोलू की गर्दन के पास लगा।

दादा के चिल्लाने पर दोनों भागे संजय भी पास आया तो संघर्ष के दौरान चाकू उसके सीने में लग गया। दादा के चिल्लाने पर दोनों वहां से भागे। गोलू और संजय के भागने पर कुछ दूरी पर खड़े बाबू और सुनील भी उनके साथ भाग निकले।

करीब 100 मीटर दौड़ने के बाद गोलू पहाड़ियों के बीच गिर गया। तीनों दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेसुध था। उन्हें लगा कि उसकी धड़कन बंद हो गई है। इसके बाद वे गोलू को जंगल की खाई में झाड़ियों के बीच छोड़कर भाग गए।