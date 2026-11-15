दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट में झूमा इंदौर: चांद से मंच पर उतरे सिंगर, ‘डू यू नो’ पर हजारों फैंस ने मिलाई आवाज

डिजिटल डेस्क, इंदौर। रात के आठ बजते ही स्टेडियम में उत्साह चरम पर पहुंच गया। हजारों फैंस की निगाहें मंच पर टिकी थीं और तभी सफेद परिधान, काला चश्मा और अपने खास अंदाज में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ की एंट्री हुई। चांद के आकार के प्लेटफॉर्म से मंच पर पहुंचे दिलजीत का दर्शकों ने तालियों और जोरदार शोर के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही शुरू हुआ संगीत, मस्ती और धमाकेदार परफॉर्मेंस का सिलसिला।

दिलजीत ने अपने ‘आरा इंडिया टूर 2026’ के तहत रविवार रात इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट किया। कार्यक्रम रात आठ बजे शुरू हुआ, लेकिन अपने पसंदीदा कलाकार को देखने के लिए फैंस दोपहर दो बजे से ही स्टेडियम पहुंचने लगे थे। मंच पर आते ही दिलजीत ने हाथ उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और फिर अपने हिट गानों से महफिल सजा दी।

‘5 तारा’ और ‘बॉर्न टू शाइन’ पर झूम उठा स्टेडियम कॉन्सर्ट में दिलजीत ने अपने करियर के अलग-अलग दौर के लोकप्रिय गानों की प्रस्तुति दी। शुरुआत से ही एक के बाद एक हिट ट्रैक सुनने को मिले। ‘5 तारा’, ‘गोट’ और ‘बॉर्न टू शाइन’ जैसे गानों पर फैंस जमकर झूमे। वहीं, ‘डू यू नो’ की धुन शुरू होते ही हजारों दर्शक दिलजीत के साथ सुर मिलाते नजर आए। मंच से उठती आवाज और दर्शकों की सामूहिक गायकी ने पूरे स्टेडियम को एक बड़े म्यूजिक एरिना में बदल दिया।

पंजाबी पॉप के साथ दिलजीत ने लोक संगीत का रंग भी बिखेरा। उनकी प्रस्तुति पर दर्शक लगातार थिरकते रहे और हर गाने के साथ माहौल और उत्साहपूर्ण होता गया। आतिशबाजी, लेजर लाइट और लाइट बैंड ने बढ़ाई रौनक कॉन्सर्ट में संगीत के साथ रोशनी और तकनीक का भी खास तालमेल देखने को मिला। कभी आसमान आतिशबाजी से जगमगाता तो कभी लेजर लाइट की रंगीन किरणें पूरे स्टेडियम में छा जातीं। दर्शकों के हाथों में बंधे लाइट बैंड भी गानों की धुन के साथ एक साथ चमकते नजर आए।