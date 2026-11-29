जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेले तस्वीर इन दिनों एक नगर के रूप में नजर आ रही है। यहां देसी उत्पादों के साथ आधुनिक घरेलू सामान, कपड़े, खिलौने और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मेले में विभिन्न जनपदों से आए दुकानदारों की 700 से अधिक दुकानें सजी हैं। हर दिन हजारों लोग मेले में पहुंच रहे हैं।

कानपुर के खजला विक्रेता, सहारनपुर के काष्ठ कला के कारीगर और बिहार के कंबल व ऊनी वस्त्र के दुकानदार मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं। पांच, 10, 20, 40 और 100 रुपये के निर्धारित मूल्य वाली दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ जुट रही है। शादी वाले घरों के लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेले में कई सामान बाजार की तुलना में सस्ते मिल जाते हैं।

बैरिया से मित्रों के साथ पहुंचे राजभवुन प्रसाद ने बताया कि वह हर साल मेले में आते हैं। यहां कुदाल, हसुआ, खुरपा, बेल्चा, रम्मा, टांगी और पशुओं को बांधने वाली रस्सी जैसे देसी सामान मिल जाते हैं, जो अब गांवों में आसानी से उपलब्ध नहीं होते।

मेले में परिवार के साथ पहुंचे बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। वहीं मिठाई की दुकानों पर गुड़ की जलेबी का स्वाद लेने वालों की भीड़ है। कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है।

भीड़ के अनुपात में नहीं हुए हैं इंतजाम मेले में प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद व्यवस्थाएं भीड़ के अनुपात में पर्याप्त नहीं दिख रही हैं। स्वच्छता का ध्यान मेले के अंदर रखा गया है, लेकिन बाहर निकलते ही जगह-जगह गंदगी नजर आती है।