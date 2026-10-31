उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण पर मंथन, बलिया पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, बलिया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा की गई। साथ ही पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई।

अध्यक्ष ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग का उद्देश्य स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को उचित संस्तुति देना है।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन जरूरी है, ताकि उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। बैठक में पिछड़ा वर्ग की 79 जातियों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर विशेष रूप से मंथन किया गया।