जागरण संवाददाता, सुखपुरा (बलिया)। समीपवर्ती ग्राम भलुही में पुत्र के तेरहवीं पर बुधवार की शाम दारोगा पिता ने दम तोड़ा। भलुही गांव के निवासी 57 वर्षीय अजय कुमार सिंह ट्रैफिक पुलिस प्रयागराज में एसआई के पद पर कार्यरत थे। बुधवार को उनके पुत्र गौरव सिंह की तेरहवीं थी। परिवार के सभी सदस्य इसी कार्यक्रम में व्यस्त थे।

इसी बीच अजय कुमार सिंह को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। स्वजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गुरुवार को अंतिम संस्कार को ले जाने के पूर्व पुलिस फोर्स ने उन्हें सलामी दिया। थाना सुखपुरा के एसआई राम लखन सोनकर और उनकी टीम ने सलामी दी।