जागरण संवाददाता, बलिया। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) सिहांचवर में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी। छठी कक्षा में 80 सीटों के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। वर्तमान में एक सीट के लिए 40 छात्रों ने आवेदन किया है। परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक चलेगी। छात्र-छात्राओं को 100 अंकों के 80 प्रश्नों का जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा।

जनपद में परीक्षा के लिए आठ केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर पंजीकृत 3207 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। यह विद्यालय पूरी तरह से आवासीय है और यहां शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं निश्शुल्क दी जाती हैं। यहां की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के चलते यहां प्रवेश के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है।

कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है। नवोदय के प्रभारी प्राचार्य रामनारायण ने बताया कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा 28 नवंबर को जिले के आठ केंद्रों पर होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।